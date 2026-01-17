Milei llegó a Jesús María y cantó con el Chaqueño Palavecino

Jesús María. En una escena inesperada y que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del Festival Nacional de Doma y Folclore, el presidente Javier Milei llegó en la madrugada de ayer al Festival de Doma y Folklore de Jesús María y se animó a cantar junto al Chaqueño Palavecino.

Tal como estaba anunciado, el mandatario arribó cerca de las 0.30 acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Antes de subir al escenario, Milei firmó autógrafos y se tomó selfies con numerosos seguidores presentes entre el público.

En ese momento, sobre el escenario se encontraba el Chaqueño Palavecino, quien le dio la bienvenida en un alto en su presentación. A pedido del propio presidente, ambos interpretaron a dúo el clásico folclórico “Amor Salvaje”, ante una ovación del público. Milei explicó por micrófono que eligió esa canción porque siente “amor salvaje” por Córdoba.

“Gracias querido Chaqueño y muchas gracias a los organizadores de este festival de Jesús María tan importante para el país”, expresó el presidente antes de sumarse al artista. Además, destacó el valor del evento al señalar que “nos hace quedar bien en todo el mundo por el respeto y el valor de nuestras tradiciones”.

Durante su breve discurso, Milei también agradeció el apoyo de la provincia: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”.

La escena se dio en el marco de una noche con entradas agotadas y una gran convocatoria, y sumó una postal singular a la historia del tradicional festival jesusmariense, que cada año reúne a miles de personas y a las principales figuras del folclore argentino.