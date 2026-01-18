Abel Pintos y Axel brillaron en la Avicultura 2026 ante una multitud

Una multitud colmó el predio «El Paseo» de Santa María de Punilla para disfrutar de la tercera noche del Festival de la Avicultura, que contó con dos tremendos shows de Abel Pintos y Axel. Se estima que alrededor de 21.000 personas se dieron cita para bailar y cantar con dos de los artistas más convocantes de la escena musical argentina. La edición 2026 se cierra el próximo jueves 22 de enero con La Banda de Carlitos y Euge Quevedo.

Joel Garrido y luego la voz romántica de Ángel Martín abrieron el fuego en una jornada con clima inmejorable.

Le siguió Axel y una batería de clásicos que incluyó hasta una versión de cuarteto que fue ovacionada por el público, compuesto por familias completas, niños y grupos de amigos. El cantante volvió a poner en evidencia la gran conexión que tiene con sus fanáticos, que corearon cada una de las versiones. Hasta la intendenta Silvia Rocchietti y Dardo Zanotti se animaron a tirar algunos pasos en un gesto que no pasó desapercibido por el artista.

A medida que iban pasando las horas, la expectativa iba creciendo por el show de Abel Pintos. Fue un show contundente con todos los clásicos, esos himnos que quedaron grabados en la memoria de todos, en un set que el cantante armó especialmente para este tour de verano 2026 y donde hace un repaso por distintas etapas de su vida profesional.

Todavía falta una noche más, todavía queda la presentación de LBC y Euge Quevedo, todavía falta la Fiesta Chayera de Sergio Galleguilllo, en la continuidad de una programación que reposicionó a la Avicultura como uno de los eventos más importantes de las sierras de Córdoba y a Santa María de Punilla como la tierra de festivales.