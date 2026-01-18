Camilo Nicolás y un éxito que no pasa de moda en Villa Carlos Paz

Camilo Nicolás vuelve a ser uno de los grandes referentes del humor en la temporada teatral de Villa Carlos Paz. Con su espectáculo unipersonal, el comediante cordobés atraviesa un verano más que positivo, respaldado por el acompañamiento del público y un sólido boca en boca que lo posiciona entre las propuestas más elegidas.

“Estoy recontra feliz. Estamos viviendo una temporada soñada, gracias a Dios”, expresó Camilo, visiblemente entusiasmado. El show se presenta de jueves a domingo a las 22.30, con funciones especiales los jueves y sábados a la medianoche, una señal clara de la buena respuesta del público. A esto se suma su participación en escenarios de gran relevancia como el Festival de Jesús María, donde fue parte de dos noches consecutivas.

Lejos de los pronósticos que anticipaban una temporada difícil, el humorista celebra el presente. “Se decía que iba a ser una temporada dura, pero la gente viene respondiendo. Mi show está teniendo muy buen boca en boca y eso se nota función tras función”, afirmó.

Para Camilo, el humor cumple hoy un rol fundamental. “La gente necesita desconectarse, relajarse, poner un ratito el cerebro en remojo. Desde la pandemia en adelante, hay una necesidad enorme de reírse y pasarla bien”, reflexionó. En ese sentido, destacó el valor del humor cordobés como sello distintivo: “El que viene de afuera quiere ver humor cordobés, sin dudas. Yo soy fanático y también me gusta hacerlo, aunque con una forma nueva, no tan basada en contar chistes”.

En cuanto a su recorrido artístico, Nicolás recordó las distintas etapas que transitó en la villa serrana. Tras su primera temporada en solitario, luego de no trabajar más con Nardo Escanilla, llegaron los años compartidos con Pedro Alfonso y, nuevamente, el regreso al formato unipersonal. “Es una etapa que estoy disfrutando mucho. Es muy cómodo y muy linda”, señaló, sin dejar de valorar cada una de las experiencias anteriores.

Consultado por su relación con los premios Carlos, Camilo habló con sinceridad sobre el enojo de la temporada pasada. “Me sentí descalificado en un punto, pero lo pudimos aclarar. Fueron al show, la pasaron muy bien y me pidieron disculpas”, contó.