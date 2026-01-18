Jesús María tuvo otra noche con entradas agotadas

Jesús María. Después de un viernes histórico, donde el predio del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María se vio colmado por una impresionante multitud, anoche la escena volvió a repetirse.

La organización confirmó que en la tarde del sábado se agotaron todas las entradas físicas y que solo quedaban algunos boletos disponibles a través de la página web.

Sobre el escenario pasaroon figuras de peso como Jorge Rojas, Cazzu, Ahyre, Ulises Bueno y los Cantores del Alba, que volverán a presentarse al amanecer, en una tradición que ya es marca registrada del segundo sábado del evento.

A diferencia de otras jornadas, no se prevén lluvias. Si bien hay alertas por tormentas para la noche y la madrugada del domingo, desde el Servicio Meteorológico aclararon que las precipitaciones afectarían principalmente al sur de la provincia.