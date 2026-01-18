¿Qué dijo Mirtha sobre el rumor que vincula a Juana Viale con Mauricio Macri?

Mirtha Legrand se mostró indignada por los rumores que vinculaban sentimentalmente a su nieta, Juana Viale, con el ex presidente Mauricio Macri. La diva de los almuerzos aprovechó su programa para hacer un descargo y desmintió la existencia de un romance, noticia que circuló con fuerza tras la separación del dirigente político de Juliana Awada.

En La Noche de Mirtha, desde Mar del Plata, la conductora salió al cruce de las versiones y dijo: «Es una vil mentira, nada que ver. Un disparate, no sé de dónde salió eso, es un invento. Juana está de novia hace tiempo».

«Aprovecho para desmentirlo, es una absoluta mentira»; enfatizó Mirtha.

«Es horrible, un romance con Macri que se acaba de separar… ¡pero qué ridículo! ¿Quién inventa esas cosas que hacen tanto daño?»; recalcó la histórica conductora de la televisión argentina, quien agregó: «Me molestó muchísimo, me dolió».

Días atrás, la propia Juana Viale había realizado un descargo en sus redes sociales. «Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas»; completó.