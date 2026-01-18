Video: Reviví el show de Abel Pintos en el Festival de la Avicultura

Abel Pintos fue el encargado de cerrar la tercera noche del Festival de la Avicultura 2026, el evento que se realiza cada año en Santa María de Punilla, en el corazón de las sierras de Córdoba.

El cantante se presentó ante más de veinte mil personas que se concentraron en el predio «El Paseo» y vibraron con cada uno de sus clásicos.

La jornada se presentó con un clima inmejorable sin la lluvia que viene jugándole una mala pasado a los festivales de verano, y con un Abel inspirado por volver a la Avicultura, uno de los escenarios que más vez ha pisado a lo largo de su carrera artística.

Reviví el show de Abel Pintos en Santa María de Punilla gracias a la transmisión de la Televisión Pública.