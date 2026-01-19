Huerta Grande: una multitud disfrutó de Fiesta de la Peña Callejera
lunes, 19 de enero de 2026 · 01:49
Huerta Grande. Nuevamente la "Fiesta de la Peña Callejera" volvió a congregar una multitud en Huerta Grande
El pasado viernes se vivió una jornada cargada de música, danza y tradición, que reunió a vecinos y visitantes en un clima de alegría y encuentro.
Sobre el escenario se presentaron:
• Ricardo Jesús
• Ballet Añoranzas Gauchas
• Herencia del Alma
• Dúo Huaucke
Y el gran cierre a cargo de Los Duarte
"Te esperamos el viernes 23 para seguir disfrutando de otra noche a pura peña en nuestro centro", destacaron.