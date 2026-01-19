Huerta Grande: una multitud disfrutó de Fiesta de la Peña Callejera

lunes, 19 de enero de 2026 · 01:49

Redacción El Diario de Carlos Paz

Huerta Grande. Nuevamente la "Fiesta de la Peña Callejera" volvió a congregar una multitud en Huerta Grande

El pasado viernes se vivió una jornada cargada de música, danza y tradición, que reunió a vecinos y visitantes en un clima de alegría y encuentro.

Noticias Relacionadas Huerta Grande lanzó un programa para la separación de residuos

Sobre el escenario se presentaron:

• Ricardo Jesús

• Ballet Añoranzas Gauchas

• Herencia del Alma

• Dúo Huaucke

Y el gran cierre a cargo de Los Duarte

"Te esperamos el viernes 23 para seguir disfrutando de otra noche a pura peña en nuestro centro", destacaron.