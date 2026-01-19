Jesús María finalizará esta noche con un “superlunes”

Jesús María. El Festival de Doma y Folklore de Jesús María va llegando a su fin y la noche de clausura será esta noche, con un “superlunes” de atractiva grilla que incluirá muchos de los números que no se pudieron presentar debido a la lluvia.

De esta manera, el Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Sergio Galleguillo, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo y Damián Córdoba integrarán una lista de artistas bien colorida para el cierre de la edición número 60 del evento que reúne el color y el coraje de todo el país.

En cuanto a los tickets, quienes tengan entradas del martes 13 (suspendido por lluvi) pueden utilizarlas el lunes 19 para disfrutar de esa jornada, que arrancará a las 18 como todas las demás. Esas serán las únicas entradas válidas de noches anteriores ya que el jueves 15 (interrumpido por precipitaciones) “ya estaba desarrollado gran parte del evento”, explicaron desde la organización.

Otra opción es comprar los tickets para el lunes 19, que se venden por la página de Pase Show y tienen el mismo valor que todos los demás. Para este momento, se vende la tercera tanda que tiene un costo de 55 mil pesos con service charge. Jubilados y niños de 5 a 11 años pagan 27.500 pesos, también con service charge.

La grilla para esta noche

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Damián Córdoba

Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Nombradores del Alba

Gualicho

DJ Fede