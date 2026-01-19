Luli Pizarro y Martín Maurette llegan a La Cumbre con la “Gira Valiente”

La Cumbre. La música vuelve a ocupar un lugar central en las noches de verano de La Cumbre. Los miércoles 21 y 28 de enero, a las 21 horas, la Sala Caraffa será escenario de un encuentro íntimo y potente de la mano de Luli Pizarro y Martín Maurette, quienes presentan su propuesta artística en el marco de la “Gira Valiente”.

El dúo propone un recorrido sensible y comprometido por canciones que dialogan con la emoción, la palabra y la identidad, en un formato cercano que privilegia el clima de escucha y la conexión directa con el público. La puesta, cuidada y austera, invita a detener el tiempo y dejarse atravesar por la fuerza expresiva de las voces y los sonidos.

La elección de La Cumbre como una de las paradas de la gira no es casual. En un espacio como la Sala Caraffa, ubicada en Pasaje Tassano 55, la música encuentra un ámbito propicio para desplegar su carácter más humano y profundo, lejos del ruido y cerca del encuentro.

Con una estética que remite a lo artesanal y a lo auténtico, la “Gira Valiente” se presenta como una invitación a animarse a sentir, a escuchar y a compartir una experiencia artística que apuesta por lo esencial.

Las funciones serán los miércoles 21 y 28 de enero, a las 21 hs, y prometen convertirse en una de las propuestas culturales destacadas de la temporada en la localidad.