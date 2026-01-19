Magui Olave llega a Capilla del Monte con un espectáculo gratuito

Capilla del Monte. El verano se vive con música, baile y encuentro en Capilla del Monte. El jueves 22 de enero, desde las 16 horas, el Balneario Municipal será escenario de una propuesta festiva y abierta a toda la comunidad con la presentación de Magui Olave, en el marco del ciclo “Veranizate en Capilla del Monte”.

Reconocida por su energía sobre el escenario y su cercanía con el público, Magui Olave ofrecerá un espectáculo gratuito que combinará música y movimiento, invitando a vecinos y turistas a sumarse a una tarde diferente en uno de los espacios más convocantes de la ciudad.

La jornada contará además con la participación de Cachu, Master de Zumba, quien sumará una propuesta dinámica y participativa, pensada para todas las edades, transformando el balneario en una verdadera pista de baile al aire libre.

Organizada por el Municipio de Capilla del Monte, la actividad forma parte de una agenda estival que apuesta al disfrute del espacio público, el turismo y la cultura como ejes del verano en el Pueblo Uritorco. Música, actividad física y paisaje serrano se conjugan en una invitación a compartir, celebrar y moverse al ritmo del verano.