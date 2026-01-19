Tanti: Nonpalidece y Mariano Martínez en una nueva edición de Solar del Rock

Una multitud en el anfiteatro municipal
Tanti: Nonpalidece y Mariano Martínez en una nueva edición de Solar del RockHubo récord de asistencia en uno de los eventos culturales más importantes del Valle de Punilla.
Una multitud colmó el anfiteatro de Tanti en una nueva edición del festival «Solar de Rock», que contó con las actuaciones estelares de Nonpalidece y Mariano Martínez y se llevó a cabo el sábado pasado. Hubo récord de asistencia en uno de los eventos culturales más importantes que se realiza en el Valle de Punilla.
La programación incluyó a Catódicos, Trío Yuspe, y muchos más, quienes fueron ovacionados por los asistentes. Desde el municipio, explicaron que «el evento no solo fue un éxito artístico, sino también social y económico, generando un importante movimiento turístico y comercial, beneficiando a emprendedores, gastronómicos, comerciantes y prestadores de servicios».
Por su parte, la organización se destacó el trabajo conjunto entre instituciones, artistas, trabajadores y la comunidad, reafirmando que el festival «Solar del Rock» es un «logro colectivo y un espacio que se fortalece en cada edición».
Es importante destacar, que estuvo presente el intendente Emiliano Paredes y el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, quien hizo entrega de un aporte económico.