Tras siete rondas y una final multitudinaria, ya están los ganadores del Pre Cosquín

Luego de siete rondas intensas y una final de alto nivel artístico desarrollada en la plaza Próspero Molina, Cosquín ya definió a los ganadores del Pre Cosquín que formarán parte de la edición 2026 del Festival Nacional de Folklore.

La instancia decisiva reunió a 154 artistas provenientes de distintas provincias, que desplegaron su talento en canto, danza y música instrumental. Tras esa definición, se confirmaron los nombres que cumplirán el sueño de pisar el escenario Atahualpa Yupanqui y protagonizar la Noche de Ganadores, prevista para el lunes 19 de enero.

Los seleccionados representan a sedes de todo el país y abarcan una amplia diversidad de expresiones del folklore argentino.

En el rubro Solista Vocal, fueron elegidos Francisco Santarén, de la sede Santa Teresita (Buenos Aires), y Wara Calpanchay, de la sede San Salvador de Jujuy.

En Dúo Vocal, el ganador fue Madera Mineral, de la sede La Plata (Buenos Aires).

En Conjunto Vocal, se impuso Trinar, de la sede Resistencia (Chaco).

El rubro Solista Instrumental quedó en manos de Matías Hermosilla, representante de Zapala (Neuquén), mientras que en Conjunto Instrumental fue seleccionado el Dúo Marcos – Batallanos, de San Salvador de Jujuy.

En Canción Inédita, la obra elegida fue “La Yuyera”, de Damián Lemes, de la sede Gualeguaychú (Entre Ríos).

La danza también tuvo fuerte protagonismo. En Solista de Malambo Femenino fue seleccionada Trinidad Orellano, de Esperanza (Santa Fe), y en Solista de Malambo Masculino, Nicolás Robles, de La Matanza (Buenos Aires).

En Conjunto de Malambo, el ganador fue La Sajuriana, de la sede San Juan.

En Pareja de Baile Tradicional, se impusieron González – Flores, de La Rioja, mientras que en Pareja de Baile Estilizado fueron seleccionados Gerez – Coliluan, de La Plata (Buenos Aires).

Finalmente, en Conjunto de Baile Folklórico, el ganador fue Sumampa, de la sede La Matanza (Buenos Aires).

Con esta definición, Cosquín vuelve a consolidar al Pre Cosquín como una de las principales usinas de nuevos talentos del folklore argentino, que tendrán su lugar en el escenario mayor del país durante la próxima edición del festival.