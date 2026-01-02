Abel, Skay, Cantilo y cuarteto: La Falda apuesta fuerte al verano 2026

La ciudad de La Falda dio a conocer la grilla artística que formará parte de la temporada de verano 2026, con una propuesta que reúne a destacados artistas nacionales y una agenda pensada para el disfrute de vecinos y turistas.

Entre los nombres anunciados se encuentran Abel Pintos, Fabiana Cantilo, La Pepa Brizuela, LBC y Euge Quevedo, Fernando Bladys, Negro Videla, El Toro Quevedo, Ángel Martín, Jean Carlos, Skay y Los Fakires, Baglietto y Vitale, Traginantes, Sabroso, Cuarteto Sabor, Victoria Alfonsina y Banda XXI, entre otros.

Desde el municipio señalaron que la programación forma parte del ciclo de verano 2026 y busca consolidar a La Falda como uno de los destinos culturales y musicales más importantes del Valle de Punilla durante la temporada estival.

La propuesta incluirá recitales, espectáculos y actividades que invitan a vivir el verano a través de la música, el baile y el encuentro, con eventos distribuidos a lo largo de los meses más fuertes de la temporada.

La grilla completa y las fechas de cada presentación serán difundidas progresivamente por los canales oficiales de la Municipalidad de La Falda.