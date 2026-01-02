Trum Malambo debuta en Carlos Paz con una versión renovada y grandes expectativas

El aplaudido espectáculo Trum Malambo, una propuesta que combina folclore, humor y una puesta escénica de alto impacto, se prepara para debutar este viernes en la cartelera teatral de Villa Carlos Paz con grandes expectativas. La producción conjunta de Pardo Producciones y Vaira Producción apuesta fuerte a una nueva temporada que promete renovaciones, sorpresas y un salto de calidad para un show que ya se convirtió en un clásico del verano y que año tras año cosecha reconocimientos en los Premios Carlos.

Uno de los cambios más destacados de esta edición es la incorporación de Andrés Teruel, quien se suma al elenco con su carisma y su reconocida veta humorística, acompañando la potente voz de Jonatan Bisotto. Al respecto, la productora Verónica Vaira explicó que se trata de una apuesta inédita para el espectáculo: “Por primera vez sumamos a un artista con tanto renombre. Sentimos que esto va a darle un color distinto a la temporada”.

El estreno está previsto para este viernes 2 de enero a las 22.30 en el Teatro Libertad, con una propuesta completamente renovada. “Habrá una escenografía nueva, más trabajo musical y una coreografía diferente. Queremos seguir sosteniendo la esencia del folclore y nuestras raíces, pero mostrando algo fresco”, adelantó Vaira.

Dirigido por Facundo Lencinas, el show redobla su energía con una puesta que fusiona tradición y modernidad, donde el malambo, la potencia vocal y el humor se entrelazan para ofrecer una experiencia vibrante y profundamente identitaria.

Tras el estreno de este viernes, Trum Malambo tendrá funciones el sábado 3 y domingo 4, también a las 22.30. En tanto, durante el resto de la temporada, las presentaciones serán a las 23.45. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro y a través de la plataforma Autoentrada.

Con expectativas altas y un equipo que redobla la apuesta artística, Trum Malambo se prepara para volver a encender las noches de Carlos Paz y posicionarse, una vez más, como uno de los espectáculos destacados de la temporada teatral.