Ángel Carabajal y una apuesta que emociona y enriquece la cartelera

Ángel Carabajal vuelve a dejar su huella en la temporada teatral de Villa Carlos Paz. Aunque esta vez no lo hace desde el escenario, su mirada artística, su experiencia y su sensibilidad atraviesan de punta a punta a «Mestiza», el espectáculo que se presenta de miércoles a domingo en el Espacio Mónaco y que se consolida como una de las propuestas más destacadas del verano.

«Me siento realizado. Cuando uno trabaja con la intención de hacer las cosas bien y el público responde, la temporada ya está hecha»; expresó Carabajal, quien se mostró satisfecho con el impacto que viene generando la obra.

«Mestiza» no pasa desapercibida. Su gran despliegue escenográfico, la cantidad de bailarines y una producción de nivel internacional remiten inevitablemente a proyectos emblemáticos como «Bien Argentino», uno de los mayores hitos en la carrera de Carabajal. «Cuando vi el espectáculo el año pasado, me enamoré. Sentí en Mariana y en su equipo el mismo hambre que tenía yo cuando desembarqué con "Bien Argentino". Por eso fue tan fácil decidir trabajar juntos»; recordó.

Desde su rol de productor, Ángel subraya que no se trata solo de un show, sino de una experiencia completa. La fusión de folclore, flamenco, tango, ritmos árabes y humor construye un lenguaje propio que conecta de manera directa con el público. «No hace falta tener raíces españolas para emocionarse. Nosotros tenemos una conexión muy fuerte con España y con el flamenco, y eso la gente lo siente»; afirmó el artista, en diálogo con EL DIARIO.

Carabajal también destacó la decisión artística de no encasillar el espectáculo en un solo género. «No vas a ver algo cerrado. El que ama el tango se lleva tango, el que ama el folclore se queda con folclore. Y además hay humor, con un presentador que es una verdadera revelación para Carlos Paz. Todo eso hace que el público viva algo distinto cada noche»; explicó.

La protagonista del proyecto es la talentosa artista Mariana Clemensó, quien no duda en reconocer el aporte de Carabajal en el proyecto: «Ángel es quien es porque hay una historia, un recorrido y una coherencia artística detrás. Eso también está contado en su libro Ángelo, que recomiendo leer».

«Mestiza» se presenta de miércoles a domingo en el Espacio Mónaco, con entradas disponibles por PaseShow. Una propuesta ambiciosa, emotiva y potente, que lleva un sello inconfundible y reafirma su vigencia como uno de los grandes impulsores del espectáculo nacional.