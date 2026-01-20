Bialet Massé vuelve a ser escenario del Cosquín callejero

Desde este viernes 23 de enero y hasta el 1 de febrero, Bialet Massé volverá a sumarse al clima del Festival Nacional de Folklore de Cosquín con una nueva edición de los tradicionales Espectáculos Callejeros, una de las expresiones más populares y cercanas del evento.

Las presentaciones se desarrollarán a partir de las 20 horas sobre avenida Roque Sáenz Peña, donde se montará el escenario “Eduardo Falú”, el único espacio oficial del festival ubicado fuera de la ciudad de Cosquín. Allí, durante nueve noches, pasarán artistas de distintos puntos del país, acompañando el pulso cultural que atraviesa al valle durante el verano.

La propuesta se enmarca en la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín y es impulsada por la Municipalidad de Bialet Massé junto a la Comisión Municipal de Folklore, consolidando a la ciudad como una de las sedes clave del folklore callejero en Punilla.