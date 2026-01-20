Cabalango vive una nueva edición del Festival de la Peperina

Este viernes 30 y sábado 31, Cabalango será sede de una nueva edición del Festival Provincial de la Peperina, uno de los encuentros culturales más representativos del Valle de Punilla. El evento se desarrollará desde las 20 horas en el predio de la capilla San Cayetano, sobre ruta S-429, con acceso libre y gratuito.

La programación musical comenzará el viernes con las presentaciones de Samka, Juanma Gómez, La Emburada, Lau Cora, Guille Tondo, La Guesta Cumbia, Dúo Cactus, La Kumbata, Nicolás Villa, Ema Orona, Comadres y Grupo Amistad, además de academias de pasión y danza.

El sábado, el escenario recibirá a Aymara, Ohana, Pachi Herrera, Los Pampas, Dos Lunas, Chamameceros Yaraví y Ángel Martín. También participarán las academias Chacay Manta y Amancay, junto al Taller de Folklore de Cabalango Atuq.

Durante ambas noches habrá puestos de artesanos, food trucks y espacios de comida, en una propuesta que combina música popular, danza y encuentro comunitario, consolidando al festival como uno de los eventos culturales destacados de la región.