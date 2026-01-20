Cuervo: una experiencia teatral que vuelve a navegar en Carlos Paz

Por segundo año consecutivo, la obra «Cuervo» regresó a Villa Carlos Paz con una propuesta que rompe los límites del teatro tradicional y se consolida como una experiencia inédita en el país. Está protagonizada y escrita por Sebastián Raspanti y dirigida por Florencio Boasso y se invita al público a desde una disfrutar una experiencia inolvidable.

La obra fue concebida desde su origen para desarrollarse en un velero real, convirtiendo al propio espacio escénico en parte esencial del relato. «Siempre fue pensada para que la escena sea el velero, incluso para que la obra pueda peregrinar por distintos puertos»; explicaron sus creadores, en diálogo con El Diario.

Carlos Paz fue el primer puerto elegido, no solo por cercanía, sino también por identidad. Ambos artistas son cordobeses y encuentran en la ciudad un punto clave para el desarrollo del proyecto. El reconocimiento no tardó en llegar. «Cuervo, el límite es el agua» fue declarada de interés cultural por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, además de recibir una mención especial y una nominación a mejor unipersonal en los Premios Carlos, distinciones que avalan la originalidad y el nivel artístico de la propuesta.

El guión nació de la conjunción de mundos que habita Raspanti. Abogado litigante, actor y apasionado por la navegación a vela, el artista volcó sus propias experiencias en la creación de Máximo Buenafortuna, el personaje central de la obra. «Es una mezcla de universos, el derecho, la náutica y el teatro. Son mundos que parecen opuestos, pero que conviven en mí»; señaló.

Más allá de su valor dramatúrgico, la obra propone una experiencia sensorial e inmersiva. El público sube a un catamarán, se coloca auriculares y observa la acción que ocurre en una embarcación cercana, mientras ambos flotan sobre el lago. «No es solo venir a ver una obra, es vivirla»; destacan los responsables del espectáculo.

El uso del sonido individual, el entorno natural y el movimiento del agua convierten la función en lo que sus creadores definen como un «teatro 6D». La respuesta del público ha sido ampliamente positiva. La sorpresa, el impacto visual y la identificación con la historia se repiten función tras función. «La gente destaca mucho la creatividad, pero también el nivel de actuación y dramaturgia. No es solo una obra inmersiva, es teatro de alto nivel»; afirmaron.

«Cuervo, el límite es el agua» se presenta los viernes y sábados de enero a las 22 horas, en el Lago San Roque, con salida desde Avenida Humberto Illia 600, a bordo del crucero Arquímedes.