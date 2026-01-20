Dinosaurios y galaxias: la experiencia 360° que llega a Tanti

Este jueves 22 de enero, el Planetario Móvil 360° desembarca en la ciudad de Tanti con una propuesta educativa y recreativa pensada para niños, jóvenes y adultos. La actividad se desarrollará en el Anfiteatro Municipal, ubicado sobre avenida General Paz 115, y ofrecerá funciones cada 40 minutos entre las 17 y las 22.30 horas.

El público podrá elegir entre tres experiencias inmersivas: un recorrido por el mundo de los dinosaurios, una aventura submarina para explorar las profundidades del océano y una misión espacial que invita a viajar por las galaxias desde el interior del domo inflable.

Las entradas tienen un valor general de 7.500 pesos, con promociones para compras anticipadas, descuentos en la segunda función y tarifas especiales para menores de tres años y personas con Certificado Único de Discapacidad. Los cupos son limitados por función y las reservas se realizan de manera online.