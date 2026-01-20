El Teatro Real lanzará mañana su temporada 2026

Córdoba. Mañana 21 de enero, a las 10 horas, se realizará el lanzamiento oficial de la Temporada Real 2026 en el Teatro Real, ubicado en San Jerónimo 66, en la ciudad de Córdoba.

La presentación estará encabezada por el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, quien ofrecerá detalles sobre la programación que el emblemático espacio cultural desarrollará a lo largo del año. El encuentro contará además con la presencia de destacados artistas vinculados a la temporada.

Durante el acto se darán a conocer las principales propuestas escénicas que formarán parte de la agenda 2026, reafirmando el compromiso del Teatro Real con la promoción y difusión de las artes escénicas en la provincia.

El evento está abierto a la comunidad artística, a la prensa y al público interesado en conocer de primera mano las novedades de una de las salas más representativas de la cultura cordobesa.