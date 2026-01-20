Euge Quevedo y La Banda de Carlitos cerraron el Festival de Jesús María

La edición Nº60 del Festival de Jesús María tuvo su broche de oro con la presentación de Euge Quevedo, La Banda de Carlitos y Damián Córdoba. La noche del lunes se cerró al ritmo del cuarteto en el Anfiteatro José Hernández pero también hubo espacio para la chaya de Sergio Galleguillo, el agite de Paquito Ocaño y la revancha del Indio Lucio Rojas y su homenaje a las celebraciones características de «Marca Borrada».

La fiesta fue completa y una gran afluencia de público se registró en la última noche.

Desde temprano, fueron desfilando los artistas sobre el escenario y alrededor de la medianoche, apareció Damián Córdoba para hacer delirar a todos los presentes. Le siguió Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, y lo que había sobrado de la harina de la fiesta chayera, que Euge aprovechó para lanzarse encima a Kesito Pavón.

En uno de los templos del folclore, cómo no podía ser de otra manera, «La Muela» descargó una batería de clásicos del cancionero popular argentino y los interpretó con su estilo característico.

Los sesenta años de Jesús María se cerraron con emoción y alegría, sin que la lluvia pudiera apagar la celebración.