Huerta Grande ya prepara una nueva Fiesta de la Peña Callejera

Huerta Grande. Este viernes 23 de enero, Huerta Grande volverá a vestirse de música, danza y encuentro comunitario con una nueva edición de la Fiesta de la Peña Callejera, una propuesta cultural que convoca a vecinos y visitantes a disfrutar del folclore en el espacio público.

La cita será a partir de las 20:45 horas, en la intersección de avenida San Martín y Nuestra Señora del Carmen, donde el escenario reunirá a destacados artistas de la región y al Ballet Oficial, que aportará el color y la tradición de la danza folklórica.

La grilla artística estará encabezada por El Embrujo, junto a las presentaciones de Melodía Norteña, Memo Banega y Tierra Adentro, conformando una noche pensada para recorrer distintos ritmos y expresiones de la música popular argentina.

Organizada por la Municipalidad de Huerta Grande, la Peña Callejera se consolida como un espacio de encuentro cultural al aire libre, que promueve el acceso gratuito a espectáculos de calidad y fortalece la identidad local a través del arte y la tradición.

Con entrada libre y un clima festivo, la propuesta invita a compartir una noche de música, baile y celebración, reafirmando el valor de la cultura como punto de unión para toda la comunidad.