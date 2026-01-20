La Cumbre vibró a puro Jazz

La Cumbre. El último fin de semana se concretó la segunda y última noche de la 3ra edición de La Cumbre Jazz Festival, encuentro musical que contó con la presencia de Tango Jazz Quartet, Alapar, Andrés Coppa, BI + Elmer Mezza y Swing 69 y el acompañamiento de Cultura Córdoba.

"Queremos agradecer al público que año tras año acompaña esta propuesta, que ya se ha consolidado como un clásico de los veranos", dijeron desde el área de Cultura.