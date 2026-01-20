Las mejores postales de La Noche de Ganadores en Cosquín

Años de ensayos, meses de preparación y una vida entera de sueños confluyeron anoche en La Noche de Ganadores, el momento más esperado del 54° Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, que tuvo como escenario a la Plaza Próspero Molina.

La histórica plaza, corazón del folklore argentino, recibió y consagró a los trece ganadores que lograron destacarse a lo largo del certamen y que, desde ahora, forman parte de la historia del escenario Atahualpa Yupanqui, donde nacieron y se proyectaron figuras emblemáticas de la música popular.

Con un clima cargado de nervios, expectativa y emoción, cada presentación fue el resultado de un largo recorrido artístico. Para los ganadores, la noche significó la concreción de un sueño y el inicio de un nuevo camino dentro del folklore nacional.

La velada dejó postales imborrables y reafirmó el espíritu del Pre Cosquín como semillero de talentos, un espacio donde la tradición se renueva y las nuevas voces encuentran su lugar frente al público.