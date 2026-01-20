Punilla

Las mejores postales de La Noche de Ganadores en Cosquín

La Plaza Próspero Molina fue escenario de una jornada cargada de emoción, donde trece artistas quedaron consagrados tras el 54° Certamen para Nuevos Valores.
martes, 20 de enero de 2026 · 10:58

Años de ensayos, meses de preparación y una vida entera de sueños confluyeron anoche en La Noche de Ganadores, el momento más esperado del 54° Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, que tuvo como escenario a la Plaza Próspero Molina.

La histórica plaza, corazón del folklore argentino, recibió y consagró a los trece ganadores que lograron destacarse a lo largo del certamen y que, desde ahora, forman parte de la historia del escenario Atahualpa Yupanqui, donde nacieron y se proyectaron figuras emblemáticas de la música popular.

Con un clima cargado de nervios, expectativa y emoción, cada presentación fue el resultado de un largo recorrido artístico. Para los ganadores, la noche significó la concreción de un sueño y el inicio de un nuevo camino dentro del folklore nacional.

La velada dejó postales imborrables y reafirmó el espíritu del Pre Cosquín como semillero de talentos, un espacio donde la tradición se renueva y las nuevas voces encuentran su lugar frente al público.

