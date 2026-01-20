Producción carlospacense y cine al aire libre, en la agenda de la semana

La Municipalidad de Villa Carlos Paz desarrolló una agenda marcada por el acompañamiento a la producción local y la continuidad de propuestas culturales gratuitas en los barrios, con actividades que articulan empleo, identidad y espacios de encuentro para las familias.

En ese marco, autoridades municipales visitaron una empresa carlospacense dedicada a la fabricación de embarcaciones, que produce en la ciudad y comercializa sus unidades en distintos puntos del país. Durante la recorrida se destacó el crecimiento sostenido del emprendimiento, su apuesta por la jerarquización y personalización de cada producto, y el impacto que genera en términos de trabajo y desarrollo productivo local.

Desde el municipio señalaron la importancia de acompañar a las empresas que invierten en Carlos Paz, fortalecen la economía local y consolidan una identidad productiva propia, basada en el compromiso y el trabajo sostenido.

En paralelo, se confirmó la continuidad del ciclo Cine en tu Barrio, una propuesta cultural que se realiza cada verano y que lleva funciones infantiles gratuitas a centros vecinales. El programa busca acercar el cine a los barrios, promover el encuentro comunitario y ofrecer actividades recreativas accesibles para niños y familias.

El cronograma de las próximas funciones incluye Altos del Valle, el martes 27 de enero a las 20.45, en Valle de Las Cuevas s/n, manzana 9; Los Algarrobos, el martes 10 de febrero a las 20.45, en Presidente Perón y Torricelli; y La Quinta 3ª Sección, el lunes 23 de febrero a las 20.45, en Dumas s/n.

La agenda municipal de la semana combina así acciones orientadas al fortalecimiento del trabajo local con propuestas culturales abiertas, con presencia en distintos barrios de la ciudad.