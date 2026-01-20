Producción carlospacense y cine al aire libre, en la agenda de la semana

Impulso local y cultura barrial
Producción carlospacense y cine al aire libre, en la agenda de la semanaLa Municipalidad combinó una recorrida por una empresa local en crecimiento con nuevas funciones gratuitas de Cine en tu Barrio en distintos sectores de la ciudad.
La Municipalidad de Villa Carlos Paz desarrolló una agenda marcada por el acompañamiento a la producción local y la continuidad de propuestas culturales gratuitas en los barrios, con actividades que articulan empleo, identidad y espacios de encuentro para las familias.
En ese marco, autoridades municipales visitaron una empresa carlospacense dedicada a la fabricación de embarcaciones, que produce en la ciudad y comercializa sus unidades en distintos puntos del país. Durante la recorrida se destacó el crecimiento sostenido del emprendimiento, su apuesta por la jerarquización y personalización de cada producto, y el impacto que genera en términos de trabajo y desarrollo productivo local.
Desde el municipio señalaron la importancia de acompañar a las empresas que invierten en Carlos Paz, fortalecen la economía local y consolidan una identidad productiva propia, basada en el compromiso y el trabajo sostenido.
En paralelo, se confirmó la continuidad del ciclo Cine en tu Barrio, una propuesta cultural que se realiza cada verano y que lleva funciones infantiles gratuitas a centros vecinales. El programa busca acercar el cine a los barrios, promover el encuentro comunitario y ofrecer actividades recreativas accesibles para niños y familias.
El cronograma de las próximas funciones incluye Altos del Valle, el martes 27 de enero a las 20.45, en Valle de Las Cuevas s/n, manzana 9; Los Algarrobos, el martes 10 de febrero a las 20.45, en Presidente Perón y Torricelli; y La Quinta 3ª Sección, el lunes 23 de febrero a las 20.45, en Dumas s/n.
La agenda municipal de la semana combina así acciones orientadas al fortalecimiento del trabajo local con propuestas culturales abiertas, con presencia en distintos barrios de la ciudad.