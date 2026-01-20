Todo lo que tenés que saber para vivir el Cosquín 2026 sin sorpresas

Punilla
Todo lo que tenés que saber para vivir el Cosquín 2026 sin sorpresasEl Festival Nacional de Folklore de Cosquín se prepara para vivir su 66ª edición y volver a convertir a la ciudad cordobesa en el epicentro cultural del verano argentino.
Durante nueve noches consecutivas, miles de personas llegarán desde distintos puntos del país para ser parte de uno de los eventos más emblemáticos de la música popular.
El festival se desarrollará desde el sábado 24 de enero hasta el domingo 1 de febrero de 2026, en la tradicional Plaza Próspero Molina, con el formato histórico de las “nueve lunas coscoínas”. Cada jornada reúne a artistas consagrados, nuevas voces del folklore, ballets, delegaciones provinciales y ganadores del Pre Cosquín.
Horarios
Las actividades dentro de la plaza comienzan alrededor de las 22 horas y se extienden hasta la madrugada, generalmente entre las 3.30 y las 4.30, según la duración de cada grilla. Desde horas de la tarde, la ciudad ya vive clima de festival con peñas, espectáculos callejeros y propuestas culturales paralelas.
Artistas y programación
La grilla 2026 combina referentes históricos del folklore argentino con artistas contemporáneos y nuevas expresiones del género. A lo largo de las nueve noches se presentan figuras como Abel Pintos, Jorge Rojas, Luciano Pereyra, Soledad, Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Nahuel Pennisi, Dúo Coplanacu, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Yamila Cafrune, Los Tekis, Ahyre, Duratierra y Milo J, entre muchos otros.
Cada luna incluye además la participación de ballets folklóricos, delegaciones oficiales y artistas surgidos del Pre Cosquín, el certamen nacional de nuevos valores que se realiza durante las primeras semanas de enero y funciona como semillero del festival mayor.
Entradas y precios
Las entradas se comercializan por noche y por sector dentro de la plaza. Los valores varían según la ubicación y la luna elegida.
Tribunas generales: desde aproximadamente $28.000 a $35.000, según la noche.
Platea y sectores intermedios: entre $45.000 y $75.000.
Sectores preferenciales cercanos al escenario: pueden superar los $100.000 en las noches más convocantes.
Las noches de mayor demanda suelen ser la apertura, los fines de semana y el cierre del festival, mientras que las jornadas intermedias presentan valores más accesibles.
Los menores de hasta 5 años ingresan sin cargo si no ocupan asiento. A partir de los 6 años, abonan entrada completa. Existen cupos y espacios reservados para personas con discapacidad.
Venta de entradas
Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de sistemas oficiales de venta y, una vez iniciado el festival, también en boleterías habilitadas en la ciudad de Cosquín. Habitualmente se ofrecen promociones con tarjetas y planes de financiación en cuotas, según disponibilidad.
Pre Cosquín y actividades paralelas
Previo al festival principal se desarrolla el Pre Cosquín, un certamen federal que convoca a artistas de todo el país y define quiénes subirán al escenario mayor. Además, durante todo el período festivalero, Cosquín y localidades vecinas del Valle de Punilla ofrecen:
Peñas folklóricas diurnas y nocturnas
Espectáculos callejeros
Ferias de artesanos
Propuestas gastronómicas regionales
Actividades culturales abiertas y gratuitas
Impacto turístico y cultural
El Festival de Cosquín genera un fuerte movimiento turístico, con altos niveles de ocupación hotelera y una intensa actividad comercial. Más allá del impacto económico, el evento mantiene su valor simbólico como espacio de encuentro, transmisión cultural y defensa de la identidad folklórica argentina.
Con más de seis décadas de historia, Cosquín vuelve a encender sus nueve lunas y reafirma su lugar como la capital nacional del folklore, ofreciendo una experiencia que trasciende el escenario y se vive en cada rincón de la ciudad.
Grilla completa – Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026
Primera luna – Sábado 24 de enero
- Christian Herrera
- Jairo
- Los Manseros Santiagueños
- Susana Baca
- Horacio Banegas
- Mati Rojas
- Emanuel Ayala
- Jorge Rojas
Segunda luna – Domingo 25 de enero
- Dúo Coplanacu
- Nahuel Pennisi
- Flor Castro
- Raly Barrionuevo
- Paola Bernal
- Facundo Toro
- Cazzu
Tercera luna – Lunes 26 de enero
- Ahyre
- Luciana Jury
- Guitarreros
- Duratierra
- Lucía Ceresani
- Cristian Capurelli
- Abel Pintos
Cuarta luna – Martes 27 de enero
- Lázaro Caballero
- Mariana Carrizo
- Orellana Lucca
- La Cruzada
- Paquito Ocaño
- Micaela Chauque
- Yoel Hernández
- Lucio “El Indio” Rojas
Quinta luna – Miércoles 28 de enero
- Leandro Lovato
- La Callejera
- Silvia Lallana
- Garupá (homenaje a Ramón Ayala)
- Dúo Palma Sandoval
- Ariel Ardit
- Lucio Taragno
- Luciano Pereyra
Sexta luna – Jueves 29 de enero
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Yamila Cafrune
- Homenaje a Musha Carabajal
- Lautaro Rojas
- Bruno Arias
- Ceibo
- Los Tekis
Séptima luna – Viernes 30 de enero
- Juan Fuentes
- José Luis Aguirre
- El Encuentro (Román Ramonda, Fabricio Rodríguez y Pachi Herrera)
- Nati Pastorutti
- Emiliano Zerbini
- Juanjo Abregú
- Adriana Rojas
- Chaqueño Palavecino
Octava luna – Sábado 31 de enero
- Juntos, la leyenda continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu)
- Suna Rocha
- Juan Iñaki
- Yamila Aguado
- Pablo Lozano
- Adrián Maggi
- Soledad (celebra 30 años con el folklore)
Novena luna – Domingo 1 de febrero
- Peteco Carabajal
- Campedrinos
- Teresa Parodi
- Cuti y Roberto Carabajal
- Maggie Cullen
- Gauchos of The Pampa
- Milo J