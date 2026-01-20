Todo lo que tenés que saber para vivir el Cosquín 2026 sin sorpresas

Durante nueve noches consecutivas, miles de personas llegarán desde distintos puntos del país para ser parte de uno de los eventos más emblemáticos de la música popular.

El festival se desarrollará desde el sábado 24 de enero hasta el domingo 1 de febrero de 2026, en la tradicional Plaza Próspero Molina, con el formato histórico de las “nueve lunas coscoínas”. Cada jornada reúne a artistas consagrados, nuevas voces del folklore, ballets, delegaciones provinciales y ganadores del Pre Cosquín.

Horarios

Las actividades dentro de la plaza comienzan alrededor de las 22 horas y se extienden hasta la madrugada, generalmente entre las 3.30 y las 4.30, según la duración de cada grilla. Desde horas de la tarde, la ciudad ya vive clima de festival con peñas, espectáculos callejeros y propuestas culturales paralelas.

Artistas y programación

La grilla 2026 combina referentes históricos del folklore argentino con artistas contemporáneos y nuevas expresiones del género. A lo largo de las nueve noches se presentan figuras como Abel Pintos, Jorge Rojas, Luciano Pereyra, Soledad, Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Nahuel Pennisi, Dúo Coplanacu, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Yamila Cafrune, Los Tekis, Ahyre, Duratierra y Milo J, entre muchos otros.

Cada luna incluye además la participación de ballets folklóricos, delegaciones oficiales y artistas surgidos del Pre Cosquín, el certamen nacional de nuevos valores que se realiza durante las primeras semanas de enero y funciona como semillero del festival mayor.

Entradas y precios

Las entradas se comercializan por noche y por sector dentro de la plaza. Los valores varían según la ubicación y la luna elegida.

Tribunas generales: desde aproximadamente $28.000 a $35.000, según la noche.

Platea y sectores intermedios: entre $45.000 y $75.000.

Sectores preferenciales cercanos al escenario: pueden superar los $100.000 en las noches más convocantes.

Las noches de mayor demanda suelen ser la apertura, los fines de semana y el cierre del festival, mientras que las jornadas intermedias presentan valores más accesibles.

Los menores de hasta 5 años ingresan sin cargo si no ocupan asiento. A partir de los 6 años, abonan entrada completa. Existen cupos y espacios reservados para personas con discapacidad.

Venta de entradas

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de sistemas oficiales de venta y, una vez iniciado el festival, también en boleterías habilitadas en la ciudad de Cosquín. Habitualmente se ofrecen promociones con tarjetas y planes de financiación en cuotas, según disponibilidad.

Pre Cosquín y actividades paralelas

Previo al festival principal se desarrolla el Pre Cosquín, un certamen federal que convoca a artistas de todo el país y define quiénes subirán al escenario mayor. Además, durante todo el período festivalero, Cosquín y localidades vecinas del Valle de Punilla ofrecen:

Peñas folklóricas diurnas y nocturnas

Espectáculos callejeros

Ferias de artesanos

Propuestas gastronómicas regionales

Actividades culturales abiertas y gratuitas

Impacto turístico y cultural

El Festival de Cosquín genera un fuerte movimiento turístico, con altos niveles de ocupación hotelera y una intensa actividad comercial. Más allá del impacto económico, el evento mantiene su valor simbólico como espacio de encuentro, transmisión cultural y defensa de la identidad folklórica argentina.

Con más de seis décadas de historia, Cosquín vuelve a encender sus nueve lunas y reafirma su lugar como la capital nacional del folklore, ofreciendo una experiencia que trasciende el escenario y se vive en cada rincón de la ciudad.

Grilla completa – Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026

Primera luna – Sábado 24 de enero

Christian Herrera

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala

Jorge Rojas

Segunda luna – Domingo 25 de enero

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Tercera luna – Lunes 26 de enero

Ahyre

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucía Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Cuarta luna – Martes 27 de enero

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Lucio “El Indio” Rojas

Quinta luna – Miércoles 28 de enero

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá (homenaje a Ramón Ayala)

Dúo Palma Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Sexta luna – Jueves 29 de enero

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Ceibo

Los Tekis

Séptima luna – Viernes 30 de enero

Juan Fuentes

José Luis Aguirre

El Encuentro (Román Ramonda, Fabricio Rodríguez y Pachi Herrera)

(Román Ramonda, Fabricio Rodríguez y Pachi Herrera) Nati Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Octava luna – Sábado 31 de enero

Juntos, la leyenda continúa (Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu)

(Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu) Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad (celebra 30 años con el folklore)

Novena luna – Domingo 1 de febrero