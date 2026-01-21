Cine familiar al aire libre en Valle Hermoso

Valle Hermoso. En el marco de las propuestas culturales de Vacaciones de Verano 2026, la Municipalidad de Valle Hermoso invita a vecinos y visitantes a compartir una noche de cine familiar al aire libre, pensada para disfrutar en comunidad y de manera gratuita.

La actividad se realizará el domingo 26 de enero, a las 20:30 horas, en la Plaza General Manuel Belgrano, uno de los espacios centrales de encuentro de la localidad. En esta ocasión, se proyectará la película “Elio”, una historia ideal para toda la familia que combina aventura, humor y emoción, especialmente pensada para el público infantil.

La propuesta forma parte de una agenda de actividades recreativas y culturales impulsadas por el municipio durante la temporada estival, con el objetivo de ofrecer alternativas accesibles, fomentar el disfrute al aire libre y fortalecer los lazos comunitarios a través del arte y el entretenimiento.

Con entrada libre y gratuita, el cine familiar se presenta como una excelente opción para disfrutar de una noche distinta bajo las estrellas, en el corazón de Valle Hermoso, durante las vacaciones de verano.