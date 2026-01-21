CulturArte 2026 suma una jornada rockabilly con actividades gratuitas

Villa Carlos Paz cultural
CulturArte 2026 suma una jornada rockabilly con actividades gratuitasEl ciclo cultural municipal continúa con propuestas abiertas para toda la familia, con música en vivo, arte y danza en distintos puntos de la ciudad.
El ciclo CulturArte 2026 continúa desarrollándose en Villa Carlos Paz con una nueva jornada dedicada al rockabilly, en el marco de una programación cultural gratuita pensada para vecinos y visitantes.
La propuesta incluye encuentros en distintos espacios de la ciudad, donde el público podrá disfrutar de música en vivo, expresiones artísticas y danza, en una jornada que combina estilos clásicos con una impronta contemporánea y participativa.
Desde la Dirección de Cultura se informó que todas las actividades son libres y gratuitas, y que el cronograma completo puede consultarse a través de los canales oficiales del municipio. El ciclo busca fortalecer el acceso a la cultura, promover la diversidad artística y generar espacios de encuentro para todas las edades.