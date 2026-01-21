Doble cita con el folklore en la Gran Peña de Bialet Massé

Bialet Massé. La Carpa Gastronómica de Bialet Massé será escenario de una verdadera fiesta popular con la realización de la Gran Peña Folklórica, una propuesta que reunirá a destacados artistas de la música tradicional argentina en dos noches consecutivas, con entrada libre y gratuita.

La primera jornada se llevará a cabo el miércoles 21 de enero, a las 21 horas, en el predio ubicado en Avenida Cárcano, esquina Ruta Nacional 38. En esta ocasión, el escenario recibirá a Mariana Pérez, Dúo Algarrobal, Mati Moreno, Marcos Uriel con su espectáculo Melodías Norteñas y el grupo Espíritu Salamanca, conformando una grilla que promete un recorrido por los sonidos más representativos del folklore regional.

La celebración continuará el jueves 22 de enero, también a las 21 horas, con una segunda noche que contará con la participación de Diego “La Perla”, Jano, El Pochano, Paulo Becerra y Pichy Acosta, artistas reconocidos por su trayectoria y su fuerte conexión con el cancionero popular.

La Gran Peña Folklórica se inscribe dentro de las propuestas culturales y turísticas de la temporada de verano en Bialet Massé, combinando música en vivo, gastronomía y encuentro comunitario en un espacio pensado para vecinos y visitantes.

Con espíritu festivo, guitarras, violines y voces que celebran la identidad cultural, la Carpa Gastronómica se consolida como un punto de referencia para disfrutar del folklore en el corazón del valle.