Llega a Capilla del Monte "Complicado", con Claribel Medina y Pablo Alarcón

Capilla del Monte. Este miércoles 21 desde las 21:30 hs en el Cine Teatro Enrique Muiño de Capilla del Monte se presenta la obra "Complicado", con Claribel Medina y Pablo Alarcón.

La obra de Ernesto Medela combina humor y emoción, invitándonos a reírnos de lo cotidiano y de aquello que, a veces… es complicado.

Entradas:

General: $30.000

Jubilados: $25.000

En venta en passline.com.ar y en Dirección de Cultura (8 a 15 hs).