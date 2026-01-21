Llega a Capilla del Monte "Complicado", con Claribel Medina y Pablo Alarcón
miércoles, 21 de enero de 2026 · 01:49
Capilla del Monte. Este miércoles 21 desde las 21:30 hs en el Cine Teatro Enrique Muiño de Capilla del Monte se presenta la obra "Complicado", con Claribel Medina y Pablo Alarcón.
La obra de Ernesto Medela combina humor y emoción, invitándonos a reírnos de lo cotidiano y de aquello que, a veces… es complicado.
Entradas:
General: $30.000
Jubilados: $25.000
En venta en passline.com.ar y en Dirección de Cultura (8 a 15 hs).