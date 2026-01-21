Todo lo que tenés que saber sobre Colectividades 2026: entrada, fechas y artistas

El Encuentro Anual de Colectividades 2026 ya tiene todos sus detalles confirmados y promete volver a ser uno de los eventos culturales y gastronómicos más importantes del verano en Córdoba. La fiesta se desarrollará del martes 4 al sábado 8 de febrero en el tradicional Predio de las Colectividades de Alta Gracia, con cinco noches cargadas de sabores, música y tradiciones del mundo.

¿Cuánto cuesta la entrada?

La entrada general costará $6.000 e incluirá una consumición.

El acceso seguirá siendo gratuito para jubilados, menores de 10 años y personas con discapacidad, que podrán ingresar junto a un acompañante.

Desde la organización explicaron que el valor tiene como objetivo mejorar la experiencia integral del evento, fortaleciendo el control de accesos, la capacidad del predio, la seguridad, el ordenamiento general y la limpieza.

Un festival sin sectores VIP

Una de las definiciones centrales de esta edición es que no habrá plateas ni sectores diferenciados. Todas las personas accederán a los mismos espacios, escenarios y propuestas, reafirmando el carácter popular, abierto e inclusivo que distingue históricamente al Encuentro.

¿Cómo y dónde retirar la consumición?

Los vales de consumición se retirarán directamente en los accesos al predio, por calles Yrigoyen y Bolivia, cada noche a partir de las 19 horas.

Desfile inaugural

La fiesta comenzará oficialmente el martes 4 de febrero a las 19 horas, con el tradicional desfile de las colectividades por las calles céntricas de Alta Gracia. Danzas, música y trajes típicos marcarán el inicio del Encuentro hasta llegar al predio, que abrirá sus puertas todos los días desde las 19.

Gastronomía del mundo

En esta edición participarán 28 carpas gastronómicas, con platos típicos de países como Argentina, España, México, Sudáfrica, Egipto y muchos más.

Además, este año se suman Qatar, Chile y República Dominicana, ampliando la diversidad cultural y culinaria de la fiesta.

Programación artística 2026

El festival contará con dos escenarios y una grilla que combina ballets, música popular, folklore, humor y propuestas contemporáneas a lo largo de las cinco noches. Entre los nombres destacados aparecen Indio Rojas, Los Cantores del Alba, Los 4 de Córdoba, Damián Córdoba, Magui Olave, La Kuartetera, Negro Videla, además de decenas de ballets y artistas locales y regionales.

La programación completa se extenderá desde las 19:30 hasta pasada la medianoche, con propuestas simultáneas en ambos escenarios.

El espíritu del Encuentro

Colectividades 2026 vuelve a poner en el centro el encuentro, la diversidad y la memoria cultural que dieron forma a la identidad de Alta Gracia. En un contexto donde muchos festivales se vuelven inaccesibles, la ciudad apuesta una vez más por una celebración federal, inclusiva y pensada para toda la comunidad, donde la cultura se comparte y nadie queda afuera.