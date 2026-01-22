El Festival de Cosquín llega a Bialet Massé con los espectáculos callejeros

Bialet Massé. Como todos los años, Bialet Massé, localidad vecina de Cosquín, volverá a vivir este 2026 los "Espectáculos Callejeros", en el marco del 66° Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Durante 10 noches, la luna coscoína iluminará a artistas de todo el país en el escenario "Eduardo Falú", único fuera de Cosquín.

"Te esperamos desde este viernes 23 de enero hasta el 1 de febrero, a partir de las 20 hs, sobre Av. Roque Sáenz Peña. Vení a vivir 10 noches únicas", subrayan.

Invitan: Municipalidad de Bialet Massé y Comisión Municipal de Folklore de Cosquín.