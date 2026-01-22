Humor y folclore: Andrés Teruel brilla en la temporada carlospacense

Villa Carlos Paz. El humorista y cantante Andrés Teruel atraviesa una temporada de verano más que positiva en Villa Carlos Paz, formando parte del exitoso espectáculo “Trum Malambo”, que se presenta en el Teatro Libertad.

Con una fuerte respuesta del público y funciones a sala llena, el artista celebra el reconocimiento y la ovación que recibe noche tras noche. “Es una hermosura, la verdad que sí”, expresó Teruel al referirse a la reacción del público. “La función de hoy fue muy especial porque estaba toda la prensa y muchos colegas, y no es fácil hacer reír a los colegas. Muchas veces es todo un desafío. Por suerte fue una función excelente, y eso se repite todas las noches. Estoy muy contento”.

Con una extensa trayectoria en el humor, Teruel destacó el equilibrio logrado dentro del espectáculo: “Hace muchos años que trabajo de esto y estar en este show es una alegría. Creo que es un producto muy bien terminado. El humor que hago tiene mucho que ver con el show, se integra naturalmente”.

Consultado sobre la combinación entre humor y folclore, explicó su rol dentro de la puesta: “Yo soy un poco el conductor, el que va anticipando lo que viene. Aparezco para descontracturar un poco la excelencia del baile que tienen los chicos. Y la gente se ríe muchísimo”. En cuanto a la dinámica de la temporada, el artista oriundo de Capilla del Monte, contó que se instaló en la ciudad para mayor comodidad. “Estoy parando en el Hostal de la Costa, con amigos, y también tengo un motorhome grande que está en el parque. Viajo a casa los domingos y vuelvo los miércoles.

Sobre la temporada, Teruel aseguró que la respuesta del público superó sus expectativas: “En cantidad de gente en la calle quizás otros años hubo más movimiento, pero nosotros siempre tenemos muy bien la sala. Hay un gran trabajo de preventa y el boca en boca funciona. El teatro tiene 380 butacas y generalmente está lleno. Además, la gente viene con muy buena onda, y eso es lo más importante”.

Pensando en lo que vendrá tras el verano, el humorista adelantó que su agenda continúa activa durante todo el año: “Trabajo mucho con empresas grandes. Ellos hacen capacitaciones o encuentros en distintos puntos del país y yo acompaño con el show".