Katja Alemann se presentará en Capilla del Monte con el show "Shambhala"

Capilla del Monte. La actriz Katja Alemann llegará a Capilla del Monte con el show "Shambhala". La obra se presentará el viernes 30 de enero desde las 21 horas en la sala "Nave Madre" ubicada en Aristóbulo del Valle 178 de esa localidad.

Shambhala es un espectáculo unipersonal de monólogos, escenificaciones y canciones.

¿Por qué no somos felices? ¿Qué nos impide acceder al estado de felicidad, propia del paraíso, en el que vivimos en armonía y belleza? La mente, el dinero, la consciencia, el ambiente, el mercado, y el amor, son algunos de los temas que el espectáculo recorre, con despliegue actoral y musical. Es un viaje que invita a la reflexión, a través de la ironía y el humor, a entender nuestra actualidad.

“La idea principal es activar la felicidad en nuestro corazón, compartir en esta celebración conjunta, bailar y ser felices con la consciencia de ser", destaca la gacetilla de presentación.

Es un espectáculo integralmente diseñado, escrito, compuesto, actuado y cantado por Katja Alemann.

Comuna de San Roque: amplían días de entrega del carné de conducir

San Roque. Con el objetivo de mejorar la atención y agilizar los trámites, se incorporó un día más de emisión de licencias de conducir y un profesional adicional.

A partir de ahora, la emisión de licencias se realizará los días miércoles y viernes, desde las 8 hs, en la Sede Comunal.

Para anotarse previamente o consultas, comunicarse al 3541 67-7191.