La Cumbre vivirá una noche de rock nacional en vivo

La Cumbre. La localidad de La Cumbre se prepara para vivir una nueva propuesta cultural al aire libre con la realización de “La Cumbre Music”, un evento que reunirá bandas locales y regionales en una noche dedicada a los clásicos del rock nacional.

La cita será el sábado 24 de enero a las 21 horas, en la esquina de Belgrano y Tassano, con entrada libre y gratuita, una invitación abierta a vecinos, vecinas y visitantes que disfrutan de la música en vivo y los encuentros comunitarios.

El escenario contará con la actuación de The Rhythm Gamblers, Soul Bitches y Rebobinados, bandas que ofrecerán un recorrido por distintos estilos y versiones de canciones emblemáticas del rock argentino, generando una propuesta pensada para todas las edades.

Desde la organización destacaron que “La Cumbre Music” forma parte de una agenda cultural que busca promover el acceso libre a la música, fortalecer el circuito artístico local y consolidar los espacios públicos como lugares de encuentro y expresión cultural.

Con una puesta en escena atractiva y una grilla variada, la noche promete convertirse en una celebración de la música y la identidad rockera, en pleno corazón de la localidad serrana.