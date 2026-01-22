Teatro y música se unieron en una función que emocionó a sala llena

Una sala colmada acompañó la presentación de “Historia de Amor”, el espectáculo teatral musical que formó parte del Ciclo CulturArte 2026 en Villa Carlos Paz y que logró una fuerte conexión con el público.

La propuesta reunió al Departamento de Teatro con el quinteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica Municipal, en un cruce artístico que integró actuación y música en vivo, generando una puesta sensible y envolvente que fue celebrada a lo largo de toda la función.

El evento, de entrada libre y gratuita, convocó tanto a vecinos como a turistas, consolidando una vez más al ciclo cultural como un espacio de encuentro y disfrute para la comunidad, con propuestas de calidad y acceso abierto.

Desde la organización destacaron la respuesta del público y adelantaron que el Ciclo CulturArte continuará con nuevas presentaciones a lo largo de la temporada.