Trum Malambo festeja cuatro años de éxito en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. El espectáculo Trum Malambo atraviesa una temporada histórica en Villa Carlos Paz al celebrar su cuarto año consecutivo de éxito, consolidándose como una de las propuestas más fuertes del teatro local.

Detrás de este logro se encuentra Vero Vaira, productora del show, quien no ocultó su emoción por la respuesta del público. “La verdad es que estoy súper contenta, no esperaba algo así”, expresó. “Trabajamos muchísimo durante el año para hacer un buen espectáculo, pero una cosa es lo que a uno le gusta y otra es no saber si eso va a conectar con la gente. Y siento que este espectáculo a la gente le encanta”.

Vaira destacó el profesionalismo del equipo artístico y creativo, y especialmente el rol del director y coreógrafo: “Facundo Lencina es un excelente coreógrafo y director. Me siento muy feliz de estar rodeada de gente tan profesional. El elenco es estupendo y eso se nota arriba del escenario”.

Uno de los grandes desafíos del show fue lograr una combinación equilibrada entre folclore, humor y canto, una fórmula que terminó potenciando la propuesta. “No es fácil poner todo eso en un mismo escenario y que funcione. Este año yo quería sumar un humorista y más juegos visuales. Nos daba un poco de miedo, porque sigue siendo folclore, pero todo se acomodó a lo que queríamos hacer y quedó muy bien”.

En ese sentido, la productora destacó un cambio en el público: “Creo que en los últimos años la gente se ha vuelto a acercar mucho al folclore. Hay algo de volver a las raíces, de reencontrarse con lo nuestro, y eso se nota”. Con una extensa trayectoria ligada a la danza, Vaira recordó su rol como impulsora del folclore en la plaza teatral de Carlos Paz: “Hubo una época en la que predominaban espectáculos más tipo revista. Yo metí malambistas, llegué a poner cincuenta en escena, y eso encantó".

"A partir de ahí empezaron a surgir más propuestas de folclore. Siempre tuve en la cabeza hacer un espectáculo así”. Aunque la temporada de verano aún está en marcha, el trabajo no se detiene. “Nosotros ya empezamos a pensar en la próxima temporada a partir de marzo. Esto no para”, adelantó, confirmando que Trum Malambo irá por su quinto año.

Sobre la exigencia constante, señaló: “No es fácil mantenerse. Siempre exigimos más a los bailarines. Yo traigo una escuela muy grande de Las Vegas, donde trabajé muchos años, y creo que para lograr un buen espectáculo hay que cambiar, evolucionar y trabajar con gente súper profesional”. El elenco cuenta con campeones nacionales de malambo y bailarines que crecieron notablemente dentro del proyecto. “Tenemos a la campeona nacional de malambo y otros campeones. Y las chicas que quizás no eran malambistas se transformaron completamente. El elenco está muy fuerte”.