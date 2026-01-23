Carlos Paz: una multitud disfrutó con el show gratuito “Argentina baila”

Villa Carlos Paz. Desde ayer y durante los próximos días se llevarán a cabo en distintos puntos de Villa Carlos Paz, espectáculos musicales de primer nivel para vecinos y turistas, con entrada libre y gratuita.

Anoche, una multitud disfrutó con la presentación de los elencos de Trum Malambo y folklore del Departamento de Arte en Movimiento, que recorrieron diversas danzas de nuestro país. Estuvieron presentes, el intendente Esteban Avilés, y Fernando Barrera, director de Cultura.

En tanto hoy, a las 19,30 hs en los Jardines Municipales habrá un espectáculo de folklore con Cuti Carabajal y familia. Comenzará con una clase abierta de folklore culminando con un show musical junto a un elenco de profesores del CEM y la Orquesta Sinfónica.

Para mañana, a las 19 hs en el Skatepark se presentarán las bandas locales Perro andaluz, Fran Pucheta, Mod Podge y Flap.

Mientras que el domingo en el Puente del Centenario habrá un espectáculo de rock nacional a cargo de la Orquesta Sinfónica junto a profesores del CEM y recepción de DJ en vivo.