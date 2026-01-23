Propuestas culturales para la niñez

Cosquín propone títeres y cuentos para disfrutar en familia

Del martes 27 al viernes 30, el Punto de Encuentro Educativo Municipal ofrece funciones gratuitas pensadas para disfrutar en familia.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Espectáculos
viernes, 23 de enero de 2026 · 19:13

Cosquín suma una propuesta cultural dirigida a niños y niñas, con actividades que combinan juego, imaginación y relatos de identidad latinoamericana. La iniciativa se desarrolla en el Punto de Encuentro Educativo Municipal, con entrada libre y gratuita.

La programación incluye el show de títeres “El Elefante Amarrado” y un espacio de cuentos y leyendas de pícaros, heroínas y héroes latinoamericanos, pensado para despertar la curiosidad y el interés por la cultura a través de narraciones accesibles y dinámicas.

Las funciones se realizarán del martes 27 al viernes 30, en un ambiente pensado para compartir en familia, donde el teatro y la palabra se convierten en herramientas para aprender y disfrutar desde lo lúdico.

Galería de fotos

Comentarios