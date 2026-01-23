Cosquín propone títeres y cuentos para disfrutar en familia

Cosquín suma una propuesta cultural dirigida a niños y niñas, con actividades que combinan juego, imaginación y relatos de identidad latinoamericana. La iniciativa se desarrolla en el Punto de Encuentro Educativo Municipal, con entrada libre y gratuita.

La programación incluye el show de títeres “El Elefante Amarrado” y un espacio de cuentos y leyendas de pícaros, heroínas y héroes latinoamericanos, pensado para despertar la curiosidad y el interés por la cultura a través de narraciones accesibles y dinámicas.

Las funciones se realizarán del martes 27 al viernes 30, en un ambiente pensado para compartir en familia, donde el teatro y la palabra se convierten en herramientas para aprender y disfrutar desde lo lúdico.