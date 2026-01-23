Festival de Cosquín: las 9 lunas prometen una concurrencia récord
Cosquín. El próximo sábado en la plaza Próspero Molina de Cosquín comenzarán a brillar por nueve noches las lunas festivaleras más importantes del país, cuando desde las 22 hs el grito de "Aquí Cosquín" encienda la llama de una nueva edición.
Soledad, Abel Pintos, Jorge Rojas, Cazzu, Milo J, Silvia Lallana, Leandro Lovato, Los Tekis, Chaqueño Palavecino y muchos artistas más subirán al escenario Atahualpa Yupanqui. El festival podrá verse en vivo por Canal 10 y la señal streaming de YouTube, desde el 24 de enero al 1 de febrero.
La 66º edición del Festival Nacional de Folklore Cosquín en la Plaza Próspero Molina promete una concurrencia récord, a la vez de presentar sobre el Atahulpa Yupanqui una grilla repleta de consagrados y de nuevas voces de todo el país que han sido los ganadores del pre Cosquín. La programación estará marcada por nueve lunas que buscarán equilibrar la tradición y la diversidad, con la inclusión de artistas provenientes del mundo de la música urbana como Cazzu (domingo 25 de enero) y Milo J (domingo 1 de febrero), que se han acercado a las músicas de raíz en los últimos tiempos.
En esta edición se destaca la celebración de los 30 años de Soledad Pastorutti en Cosquín, que coincide con el inicio de su camino artístico como profesional en 1996. La artista de Arequito prepara una presentación especial para el sábado 31 de enero que repasa cada una de esas tres décadas en las que el festival fue una parte fundamental y constitutiva de su vida musical.
Programa
Sábado 24
Christian Herrera (Consagración 2025)
Jairo
Los Manseros Santiagueños
Susana Baca
Horacio Banegas
Mati Rojas
Emanuel Ayala (Revelación 2025)
Jorge Rojas
Wara Calpanchay (Solista Vocal Pre Cosquín 2026)
Trinar (Conjunto Vocal Pre Cosquín 2026)
Delegación de Santa FeCacharpaya: Los Duarte - Emilio Morales - Silva Casavalle - Kimsa Juy - Maxi Acosta - Laura Gómez Weisz - Agustín Toro
Domingo 25
Dúo Coplanacu
Nahuel Pennisi
Flor Castro y Rocío Villegas (Homenaje a Ramón Navarro)
Raly Barrionuevo
Paola Bernal
Facundo Toro
Cazzu
Carolina Gerez - Lucas Coliluan (Pareja de Baile estilizado Pre Cosquín 2026)
Delegación de Brasil
Lunes 26
Ahyre
Luciana Jury
Guitarreros
Duratierra
Lucía Ceresani
Cristian Capurelli
Abel Pintos
Dúo Marcos – Batallanos (Conjunto Instrumental Pre Cosquín 2026)
Nicolás Robles (Solista de Malambo Masculino Pre Cosquín 2026)
Delegación de Uruguay
Martes 27
Lázaro Caballero
Mariana Carrizo
Orellana Lucca
La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
Paquito Ocaño
Micaela Chauque
Yoel Hernández
Gualicho
Lucio El Indio Rojas
La Sajuriana (Conjunto de Malambo Pre Cosquín 2026)
Madera Mineral (Dúo Vocal Pre Cosquín 2026)
Delegación de Bolivia
Delegación de Santiago del Estero
Miércoles 28
Leandro Lovato
La Callejera
Silvia Lallana
Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul-Julián Venegas-Homero Chiavarino)
Dúo Palma Sandoval
Ariel Ardit
Lucio Taragno
Luciano Pereyra
Ballet Sumampa (Conjunto de Baile Folklórico Pre Cosquín 2026)
Damián Lemes con “La Yuyera” (Canción inédita Pre Cosquín 2026)
Delegación de Córdoba
Jueves 29
Los Nocheros
Destino San Javier
Yamila Cafrune
Homenaje a Musha Carabajal
Lautaro Rojas
Bruno Arias
Las Voces de Orán (Homenaje a Federico Córdoba)
Ceibo
Los Tekis
Francisco Santarén (Solista vocal Pre Cosquín 2026)
Delegación de Japón
Viernes 30
Juan Fuentes
José Luis Aguirre
El Encuentro (Román Ramonda-Fabrizio Rodríguez-Pachi Herrera)
Natalia Pastorutti
Emiliano Zerbini
Juanjo Abregú
Adriana Rojas
Chaqueño Palavecino
Trinidad Orellano (Solista de Malambo Femenino Pre Cosquín 2026)
Matías Hermosilla (Solista Instrumental Pre Cosquín 2026)
Delegación de Paraguay
Sábado 31
Juntos La Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu)
Suna Rocha
Juan Iñaki
Yamila Aguado - Revelación 2025
Pablo Lozano
Adrián Maggi
Soledad - 30 Años
Fabiana González - Darío Flores (Pareja de baile tradicional Pre Cosquín 2026)
Cacharpaya: Lucas Cáceres - Raza y Barro - Magalí Gómez - Julián Oderiz - Melina Cabacota - Sacheros Dúo - Rodolfo Salar
Domingo 1 de febrero
Peteco Carabajal con Riendas Libres
Campedrinos
Teresa Parodi
Cuti y Roberto Carabajal
Maggie Cullen
Gauchos Of The Pampa
Milo J
Entrega de Premios
Link oficial de venta de entradas: https://ventas.autoentrada.com/events/cosquin-2026-66-festival-nacional-del-folklore