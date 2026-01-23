Festival de Cosquín: las nueve lunas prometen una concurrencia récord

El próximo sábado 24 de enero, en la plaza Próspero Molina de Cosquín, comenzarán a brillar por nueve noches las lunas festivaleras más importantes del país. El grito de «Aquí Cosquín» encienda la llama de una nueva edición del Festival Nacional de Folclore sobre el escenario Atahualpa Yupanqui.

Soledad, Abel Pintos, Jorge Rojas, Cazzu, Milo J, Silvia Lallana, Leandro Lovato, Los Tekis, Chaqueño Palavecino y muchos artistas más subirán al escenario Atahualpa Yupanqui. El festival podrá verse en vivo por Canal 10 y la señal streaming de YouTube, desde el 24 de enero al 1 de febrero.

La 66º edición del Festival Nacional de Folklore Cosquín en la Plaza Próspero Molina promete una concurrencia récord, a la vez de presentar sobre el Atahulpa Yupanqui una grilla repleta de consagrados y de nuevas voces de todo el país que han sido los ganadores del pre Cosquín. La programación estará marcada por nueve lunas que buscarán equilibrar la tradición y la diversidad, con la inclusión de artistas provenientes del mundo de la música urbana como Cazzu (domingo 25 de enero) y Milo J (domingo 1 de febrero), que se han acercado a las músicas de raíz en los últimos tiempos.

En esta edición se destaca la celebración de los 30 años de Soledad Pastorutti en Cosquín, que coincide con el inicio de su camino artístico como profesional en 1996. La artista de Arequito prepara una presentación especial para el sábado 31 de enero que repasa cada una de esas tres décadas en las que el festival fue una parte fundamental y constitutiva de su vida musical.

Programa

Sábado 24

Christian Herrera (Consagración 2025)

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Wara Calpanchay (Solista Vocal Pre Cosquín 2026)

Trinar (Conjunto Vocal Pre Cosquín 2026)

Delegación de Santa FeCacharpaya: Los Duarte - Emilio Morales - Silva Casavalle - Kimsa Juy - Maxi Acosta - Laura Gómez Weisz - Agustín Toro

Domingo 25

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro y Rocío Villegas (Homenaje a Ramón Navarro)

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Carolina Gerez - Lucas Coliluan (Pareja de Baile estilizado Pre Cosquín 2026)

Delegación de Brasil

Lunes 26

Ahyre

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucía Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Dúo Marcos – Batallanos (Conjunto Instrumental Pre Cosquín 2026)

Nicolás Robles (Solista de Malambo Masculino Pre Cosquín 2026)

Delegación de Uruguay

Martes 27

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Gualicho

Lucio El Indio Rojas

La Sajuriana (Conjunto de Malambo Pre Cosquín 2026)

Madera Mineral (Dúo Vocal Pre Cosquín 2026)

Delegación de Bolivia

Delegación de Santiago del Estero

Miércoles 28

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul-Julián Venegas-Homero Chiavarino)

Dúo Palma Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Ballet Sumampa (Conjunto de Baile Folklórico Pre Cosquín 2026)

Damián Lemes con “La Yuyera” (Canción inédita Pre Cosquín 2026)

Delegación de Córdoba

Jueves 29

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Las Voces de Orán (Homenaje a Federico Córdoba)

Ceibo

Los Tekis

Francisco Santarén (Solista vocal Pre Cosquín 2026)

Delegación de Japón

Viernes 30

Juan Fuentes

José Luis Aguirre

El Encuentro (Román Ramonda-Fabrizio Rodríguez-Pachi Herrera)

Natalia Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Trinidad Orellano (Solista de Malambo Femenino Pre Cosquín 2026)

Matías Hermosilla (Solista Instrumental Pre Cosquín 2026)

Delegación de Paraguay

Sábado 31

Juntos La Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado - Revelación 2025

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad - 30 Años

Fabiana González - Darío Flores (Pareja de baile tradicional Pre Cosquín 2026)

Cacharpaya: Lucas Cáceres - Raza y Barro - Magalí Gómez - Julián Oderiz - Melina Cabacota - Sacheros Dúo - Rodolfo Salar

Domingo 1 de febrero

Peteco Carabajal con Riendas Libres

Campedrinos

Teresa Parodi

Cuti y Roberto Carabajal

Maggie Cullen

Gauchos Of The Pampa

Milo J

Entrega de Premios

Link oficial de venta de entradas: https://ventas.autoentrada.com/events/cosquin-2026-66-festival-nacional-del-folklore