Inaugurarán en Villa Carlos Paz una muestra colectiva de arte
Villa Carlos Paz. El jueves 29 de enero a las 20,30 hs se inaugurará en el Salón Rizzuto de Villa Carlos Paz (Av. Cárcano 75) una muestra colectiva, denominada “Verano Arte”. La misma permanecerá abierta hasta el 11 de febrero y será coordinada por Miguel Ángel Gatti.
La exposición reunirá a artistas visuales de larga y destacada trayectoria, en el marco de la conmemoración por los 10 años de ExpoArte Tour. Esta edición especial celebra una década de itinerancia, creación y encuentros culturales en todo el país.
Los artistas
Graciela María Casartelli. Córdoba Capital. Jorgelina Lalli . Villa Carlos Paz (Cba).
María Cristina Banegas. Córdoba Capital. Patricia Pozner. Tanti (Cba)
Verónica Pastorino. Córdoba Capital. Graciela Fraticelli. Córdoba Capital.
Marcelo Pantano. Córdoba Capital. Mariela Ressia. Villa Carlos Paz (Cba)
Patricia Demeter. Córdoba Capital. Adriana Arévalo. Villa Carlos Paz (Cba)
Yolanda Clavero. Villa Carlos Paz (Cba). Analía Ledesma. San Vicente (S. Fe)
Claudia Cerezo. San Vicente (S. Fe). Carmen Moyano. Jesús María (Cba)
Liliana Molla. Villa Carlos Paz (Cba). Roxana López. Córdoba Capital
Andrea Gómez. Villa Carlos Paz (Cba). Cristina Daniele. Córdoba Capital
Sandra Del Rey. San Francisco (Cba). Isabel Fernández Laisa. San Juan Capital
Flavia Indorado. Alta Gracia (Cba). Cristina Gloria Platone. Santa Fe Capital
Silvia Juárez. Villa Carlos Paz (Cba). Graciela Liliana Pussetto. Villa Carlos Paz (Cba)