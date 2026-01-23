Murga alienígena para niños en el Festival Alienígena 2026

Propuesta cultural para la niñez
Murga alienígena para niños en el Festival Alienígena 2026La actividad gratuita se desarrolla en Capilla del Monte durante enero, con encuentros creativos pensados para jugar, hacer música y compartir en familia.
En el marco del Festival Alienígena 2026, Capilla del Monte ofrece una propuesta cultural orientada a la niñez: Murga alienígena para niños, un espacio lúdico y participativo que combina música, creatividad y juego.
Los encuentros se realizan los sábados 17, 24 y 31 de enero, de 10:30 a 12:30, en la Sala Poeta Lugones. La actividad es gratuita, con cupos limitados, y está pensada para que los chicos puedan acercarse a la murga desde una mirada creativa y divertida.
Durante las jornadas, los participantes pueden llevar su propio instrumento de murga o bien crearlo en el lugar, compartiendo el proceso con otros niños. La propuesta está a cargo de la profesora Cata Villegas, quien coordina las actividades y acompaña el trabajo grupal.
Las inscripciones se realizan en las oficinas de turismo o vía WhatsApp al 3548 569415. La iniciativa se suma a la agenda cultural de verano de la ciudad, con actividades pensadas especialmente para los más chicos dentro de uno de los eventos más convocantes de la temporada.