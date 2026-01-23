Murga alienígena para niños en el Festival Alienígena 2026

En el marco del Festival Alienígena 2026, Capilla del Monte ofrece una propuesta cultural orientada a la niñez: Murga alienígena para niños, un espacio lúdico y participativo que combina música, creatividad y juego.

Los encuentros se realizan los sábados 17, 24 y 31 de enero, de 10:30 a 12:30, en la Sala Poeta Lugones. La actividad es gratuita, con cupos limitados, y está pensada para que los chicos puedan acercarse a la murga desde una mirada creativa y divertida.

Durante las jornadas, los participantes pueden llevar su propio instrumento de murga o bien crearlo en el lugar, compartiendo el proceso con otros niños. La propuesta está a cargo de la profesora Cata Villegas, quien coordina las actividades y acompaña el trabajo grupal.

Las inscripciones se realizan en las oficinas de turismo o vía WhatsApp al 3548 569415. La iniciativa se suma a la agenda cultural de verano de la ciudad, con actividades pensadas especialmente para los más chicos dentro de uno de los eventos más convocantes de la temporada.