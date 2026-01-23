Música, verano y fiesta: Magui Olave brilló en Capilla del Monte

En el marco del ciclo Veranizate, la propuesta cultural y recreativa impulsada por la Municipalidad de Capilla del Monte, el renovado Balneario Municipal fue escenario este jueves 22 de enero de una tarde inolvidable. Ante una multitud, Magui Olave se convirtió en la gran protagonista de una jornada marcada por la música, el encuentro y el espíritu festivo del verano.

Desde las 16 horas, turistas, residentes y vecinos de localidades cercanas comenzaron a colmar el predio, disfrutando no solo del espectáculo musical sino también de las completas instalaciones del balneario. Los parques repletos, los asadores en pleno uso y las piletas colmadas ofrecieron una propuesta integral que combinó recreación, naturaleza y cultura, ideal para el disfrute familiar.

El momento más esperado llegó con la salida a escena de Magui Olave. Con su potente y cálida voz, y un carisma arrollador, la artista hizo cantar y bailar a todos los presentes. La música se fusionó con el paisaje serrano, generando un clima de celebración y comunidad que evocó la reciente y exitosa presentación de Paquito Ocaño, otro de los grandes eventos del ciclo.

La jornada incluyó además una animada masterclass de zumba, que movilizó al público, y la presentación del artista local Cachu, quien fue el encargado de encender el ánimo en la previa del show principal.

Desde temprano, el intendente Fabricio Díaz, junto a su equipo ejecutivo, acompañó y supervisó el desarrollo del evento, garantizando su correcto funcionamiento y reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de la vida cultural y social de la ciudad.

Lo que viene

Veranizate continúa con una agenda cargada de propuestas. Este sábado, el Festival del Humor llegará a Las Cinco Esquinas con la inconfundible Doña Jovita, prometiendo una noche de risas y encuentro para toda la familia. De este modo, Capilla del Monte consolida su propuesta estival, combinando música, cultura y recreación al aire libre.