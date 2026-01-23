Una visita guiada revive el paso del Cura Brochero por la ciudad

Vecinos y turistas podrán participar este lunes 26 de enero, a las 10:00, de la visita guiada “El Paso del Cura Brochero”, un circuito histórico y religioso que invita a recorrer distintos espacios de la ciudad vinculados a la vida del santo cordobés y a su legado espiritual.

La actividad partirá desde la Oficina de Información Turística Cabildo, ubicada en Independencia 30, y propone un recorrido por sitios donde José Gabriel del Rosario Brochero dejó huellas desde su llegada a la ciudad, cuando tenía apenas 16 años y comenzaba a abrazar su vocación sacerdotal.

El circuito recuerda al primer santo nacido y canonizado en Argentina, convertido en una figura central de la fe popular cordobesa. El trayecto incluye la Plazoleta del Fundador, donde se encuentra la escultura del Cura Brochero y donde se rememora su ingreso, en 1856, al Colegio Seminario Nuestra Señora de Loreto, que funcionaba detrás de la Iglesia Catedral.

La visita continúa por el Museo de la Universidad Nacional de Córdoba, el Salón de Grados, la Iglesia Catedral, donde desempeñó distintas funciones, y finaliza en el Centro de Interpretación Tecnológico del Camino de Brochero, espacio dedicado a preservar y difundir su obra y su mensaje.

La actividad tiene un bono contribución de 4.000 pesos, una duración aproximada de una hora y se presenta como una propuesta para reencontrarse con la historia, la fe y la identidad cultural de la ciudad.