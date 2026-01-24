Cosquín enciende sus nueve lunas festivaleras

Cosquín. La Plaza Próspero Molina se viste de fiesta porque hoy comenzará la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el encuentro más emblemático de la música popular argentina. Como cada verano, la expectativa es total y el pueblo cordobés se prepara para recibir a miles de turistas y amantes del folklore de todo el país.

Desde este sábado 24 de enero y hasta el domingo 1º de febrero, Cosquín ofrecerá nueve lunas inolvidables con presentaciones únicas de los máximos referentes del género. A lo largo del festival pasarán por el escenario artistas consagrados como Abel Pintos, Luciano Pereyra, Soledad Pastorutti, el Chaqueño Palavecino y Jorge Rojas, entre muchos otros.

Los artistas de la primera luna

La apertura del festival promete una noche cargada de emoción y raíces profundas. En la primera luna coscoína subirán al escenario: Christian Herrera, Jairo, Los Manseros Santiagueños, Susana Baca, Horacio Banegas, Mati Rojas, Emanuel Ayala y Jorge Rojas.

Con una grilla de lujo y el clima inconfundible que solo Cosquín sabe ofrecer, el festival vuelve a ser el gran punto de encuentro del folklore nacional, reafirmando su lugar como símbolo de la cultura popular argentina.