Cuartetazo en la Avicultura 2026 con Euge Quevedo y La Banda de Carlitos

La cuarta y última noche del Festival de la Avicultura 2026 se vivió a pura fiesta con Euge Quevedo y La Banda de Carlitos. El cuarteto se convirtió en el plato fuerte de la celebración que se llevó adelante, como todos los años, en el predio El Paseo de Santa María de Punilla.

Hubo un gran acompañamiento del público y el clima acompañó para que todo sea perfecto.

Ante el público y emocionada por cumplir los primeros cuatro años con el nuevo proyecto de LBC, Eugenia dijo que el cuarteto fue lo que le dio «vida» y la ayudó a convertirse en una cantante reconocida y con proyección nacional. Asimismo, dijo que fueron años de crecimiento personal y profesional y no se imagina haciendo otro género musical.

Fue una noche inolvidable que coronó una edición exitosa en este 2026, posicionando a la «Tierra de Festivales» como uno de los puntos más importantes dentro de la oferta turística y cultural del Valle de Punilla.