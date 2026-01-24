El río vuelve a llenarse de colores con el Carnaval del Suquía

La ciudad de Córdoba se prepara para vivir la segunda edición del Carnaval del Suquía, una propuesta que volverá a transformar las márgenes del río en un gran corsódromo a cielo abierto. El evento se desarrollará durante dos jornadas, el viernes 6 y el viernes 13 de febrero, de 19 a 01, con entrada libre y gratuita.

Tras la experiencia de su lanzamiento el año pasado, el carnaval se consolida como un nuevo punto de encuentro para la cultura popular, con el corredor del Parque Las Heras Elisa y el Paseo Suquía como escenario central. Allí, el arte, la música y el ritmo se combinarán con el paisaje del río para dar vida a una celebración de fuerte identidad barrial.

La propuesta pone en primer plano el trabajo comunitario, con vecinas y vecinos como protagonistas de una festividad construida a lo largo de todo el año. Agrupaciones barriales, acompañadas por el municipio, encuentran en este espacio una oportunidad para visibilizar y potenciar sus expresiones culturales.

En esta edición, se proyecta la participación de alrededor de 800 artistas por noche, pertenecientes a distintas murgas, comparsas y batucadas, que recorrerán el Suquía en un desfile que une la tradición del carnaval con el patrimonio natural de la ciudad. Más allá del impacto visual, el encuentro busca fortalecer los lazos comunitarios y el trabajo colaborativo entre organizaciones culturales.

El Carnaval del Suquía abrirá formalmente la temporada de carnavales barriales de febrero, reafirmándose como una de las celebraciones más convocantes y coloridas de la agenda cultural cordobesa.