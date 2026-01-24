La Fiesta Chayera vuelve a desatar la alegría en Santa María de Punilla

El próximo domingo 25 de enero, se celebrará una nueva edición de la Fiesta Chayera en Santa María de Punilla. El predio El Paseo volverá a encenderse con una de las celebraciones más populares del calendario de verano de las sierras de Córdoba. En esta ocasión, además de la presencia de Sergio Galleguillo, se anuncia la participación de Ricky Maravilla, Piñón Fijo y La Pepa Brizuela, entre otros.

Las puertas se abrirán a las 13 horas y el cierre está anunciado para después de las tres de la mañana.

La música, la harina y la albahaca serán nuevamente protagonistas y la mística chayera se hará sentir en el corazón de Punilla.

La grilla incluye además la participación del espectáculo «Bien Argentino» y los shows de Iván Ruiz, Canto 4, Camilú, Los Caldenes, Nicolás Membriani, Sumba Legüera con Eliana Besone y Los Soplafortune.

Las entradas se encuentran a la venta en la plataforma paseshow.com.ar, la entrada general tiene un valor de $20.000 y además se ofrece la posibilidad de adquirir el Acceso Fan a $60.000 (una experiencia completa de la celebración).