El abrazo más esperado de la chaya en las sierras

El encuentro se produjo hace instantes durante la Fiesta Chayera en Santa María de Punilla, donde el cantante Sergio Galleguillo cumplió el deseo de conocer personalmente al sargento primero Raúl Pacheco, el policía que se volvió viral tras ser captado en Jesús María, inmóvil y concentrado, mientras a su alrededor la multitud saltaba, bailaba y celebraba la chaya.

La imagen del efectivo recorrió las redes sociales días atrás: en pleno festejo popular, rodeado de música, espuma y baile, el policía permanecía serio, atento y sin moverse, cumpliendo su tarea de seguridad en medio del caos festivo. Esa escena, que contrastó con el clima de alegría general, generó miles de reacciones y comentarios.

Conmovido por la repercusión, Galleguillo pidió conocerlo y el encuentro finalmente se concretó sobre el escenario, en un momento que fue celebrado por el público presente. La escena selló el cruce entre la fiesta y el deber, dos mundos que se tocaron brevemente bajo las luces del festival.

Del encuentro participaron también el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el director general de Departamentales Norte, Víctor Quevedo, quienes acompañaron el reconocimiento al efectivo.